Edgar Vivar llenó de elogios a la modelo Milett Figueroa

El reconocido actor Edgar Vivar brindó comentarios positivos hacia la modelo Milett Figueroa, con quien compartió roles en la cinta peruana “Buscando Nirvana”, la cual llegará a todos los cines este jueves 23 de febrero.

“Milett es una chica guapísima que tiene bastante capacidad y talento. Ella lo tiene bastante claro”, sostuvo el popular ‘Señor Barriga’ en conversaciones con el diario “Ojo”.

“Habrá primero que ver su desempeño en la película, ojalá después de todo el escándalo, la prensa vea más allá de ella. Obviamente, los nuevos necesitan prepararse, porque no todo es el físico. ¿Qué me parece que las chicas mediáticas tengan la oportunidad de actuar? No tiene nada de malo que lo hagan, así tengan talento o no”, agregó.

Asimismo, Edgar Vivar contó que cuando inició en la actuación tubo que enfrentarse con varios obstáculos. “Cuando tuve la intención de actuar no tenía un nombre. Lo único que me respaldaba era mi carrera de teatro en la universidad y nada más. Pero esto es un reto, para mí lo fue así. Después viene las ganas y la experiencia, todo es bienvenido”, finalizó.

