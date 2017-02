Edgar Vivar: estos fueron los consejos que le dio a Milett Figueroa

Edgar Vivar no dudó en brindarle algunos consejos a Milett Figueroa, sobre todo, ahora que la modelo se dedica a la actuación.

“Lo único que habla de ti ante el mundo, es tu trabajo, y como tú señalas, la pasión y el gusto es fundamental. También debe haber un estudio previo que logre sustentar la interpretación que estás haciendo”, expresó para el programa de En Escena.

Por otro lado, el recordado “Señor Barriga”, se mostró muy entusiasmado por su tercera película que grabará en nuestro país.

“Director del Liceo donde estudian las chicas que emprenden un viaje de diversión que en realidad es una simbología, porque todos debemos encontrar nuestro nirvana”, sostuvo.

Edgar Vivar no dejó de sentir nostalgia al recordar a su colega y gran amigo Ricky Tosso.

“Va a ser difícil volver al Perú, porque no voy a verlo (a Ricky Tosso), no voy a saludarlo, no compartir nada. Ricky Tosso es uno de los primeros amigos que hice en el Perú y con el país tengo una relación de más de 30 años”, indicó.

La película, que se estrenará el 23 de febrero, fue grabada entre Paracas y Arequipa. Narra la historia de tres amigos que van en busca de Nirvana.

mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia