Ed Sheeran en Lima: este será su set-list para su próximo concierto

Ed Sheeran inició su esperada gira mundial en Turín, Italia, el pasado 16 de marzo a estadio lleno, en una noche mágica donde sus fanáticos pudieron vivir la experiencia del nuevo set-list que la estrella británica para la gira promocional de su tercer álbum, “÷ (Divide)”, que este año lo traerá a nuestro país para un multitudinario concierto el próximo sábado 13 de mayo en el Estadio Nacional de Lima.

De esta manera ya se ha podido conocer qué canciones ha escogido la joven estrella para cautivar a sus millones de seguidores en todo el mundo. En Turín, esa noche, abrió el concierto interpretando su nuevo single “Castle on the Hill”, uno de los temas más aclamados de su nuevo álbum. Destacan asimismo sus recientes canciones “Shape of You”, “Eraser” y “Perfect”.

Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 3:06 PDT

Set-list (Turín, Italia)

- Castle on the Hill

- Eraser

- The A Team

- Don’t / New Man

- Lego House

- I’m a mess

- Happier

- Galway girl

- How would you feel

- Human (cover de Rag’n’ Bone Man)

- I see fire

- Photograph

- Perfect

- Bloodstream

- Thinking out loud

- Sing

- Shape of you

- You need me I don’t need you

- What do I Know?

Ed Sheeran, quien inició su World Tour 2017 en Turín, Italia, ante 13,000 almas en el estadio Pala Alpatour el pasado 16 de marzo, se encuentra ahora mismo en Alemania, donde se presentó la noche de ayer en Cologne.