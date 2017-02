Ed Sheeran en Lima: 70% de entradas vendidas para el esperado concierto

La expectativa por el concierto de Ed Sheeran en Lima este sábado 13 de mayo en el Estadio Nacional es cada vez mayor. Move Concerts Perú, productora a cargo del evento, confirmó que se ha agotado el 70% de entradas para la presentación que dará el ídolo británico, quien llega a nuestro país en su mejor momento.

El joven compositor, cantará sus mejores éxitos como ‘Thinking Out Loud’, ‘Photograph’, ‘Sing’ o ‘Give me Love’, en lo que será uno de los conciertos más importantes a nivel mundial. Además, también estrenará sus nuevos éxitos ‘Shape of you’ y ‘Castle on the Hill’, que vienen sonando cada vez más a nivel nacional e internacional y temas de su más reciente disco a estrenar “÷” (Divide).

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en nuestro país se venden en Teleticket y cuentan con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta jueves 16 de febrero.

