¿Doña Peta confirma fin de relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró?

Petronila Gonzales, madre de Paolo Guerrero, no dudo en defender a su hijo luego de las críticas que ha recibido en los medios de comunicación por la forma en que se divirtió en su fiesta de cumpleaños sin su pareja, la modelo Alondra García Miró.

“Ha sido su cumpleaños y tiene derecho a eso (divertirse), él no se divierte en todo el año y por eso ¿le van a sacar cosas? Ya están de más (los medios de comunicación). Era su cumpleaños, sus 33 años, que él festeje bien, que primera vez lo vean así (alegre), no hay problema. Él ha venido de vacacio­nes y o sea ¿no va a tener derecho de gozar?”, dijo Doña Peta al diario Karibeña.

“¡Qué tal lisura! Qué pena que estén hablando tantas tonterías… yo quiero ver a todos esos periodistas. Mi hijo es un hombre correcto. ¡Dejen en paz a mi hijo! Él ha cumplido sus 33 años y tiene derecho de haberse hecho una fiestecita”, agregó la madre del futbolista.

Por otro lado, Doña Peta evitó referirse sobre los rumores de separación entre Alondra y Paolo. “Esos son sus problemas, nosotros no nos metemos. Entonces déjenlo en paz y no estén hablando tonterías que no saben. Ya no quie­ro hablar más”, finalizó la madre de Paolo Guerrero.