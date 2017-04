Dilema: Tilsa Lozano respondió estas preguntas entre lágrimas

Ricardo Morán estrenó este sábado su programa Dilema, y tuvo dos invitadas muy especiales: Tilsa Lozano y Evangelina Chamorro. La primera no dudó en contar pasajes de su vida privada, aquellos que no pudo tocar en El Valor de la Verdad.

¿Qué hiciste cuando un hombre intentó matarte?, fue la pregunta que le hizo el conductor del programa, a lo que Tilsa entre lágrimas respondió: “Me quemó la cara con un cigarro, lo que hice fue dejarlo a pesar que en ese momento era muy joven, tenía 18 años. Ahora tengo 34 pero de ese episodio lo que me da pena, lo que siento ahora que soy madre, que la persona que me rescató fue mi mamá y solo de imaginarme lo que ella sintió me parte el alma”.

Otra pregunta que tuvo que responder la animadora es qué modelo conocido la llamó para tener un encuentro sexual en la cárcel. Tilsa Lozano no tuvo reparo en nombrar al israelí Arnie Hussied. “Me llamo y le dije una palabrota. Esa fue una de varias”, señaló la exconejita.

Con Evangelina listas para #ElDilema #tilsa Una publicación compartida de Tili Lozano (@tilsa_lozano) el 1 de Abr de 2017 a la(s) 6:49 PDT

Consultada por su ex Juan Manuel Vargas, Tilsa Lozano señaló que tiene pruebas de lo que sucedió con el futbolista. Sin embargo, las usaría solo para defenderse, más no para atacar.

“Estás pruebas decidí nunca mostrarlas porque decidí que no volvería a tocar ese tema porque está sepultado y porque estoy en otra etapa de mi vida, viviendo al lado de un hombre maravilloso. Nunca mostraré nada, no lo hice en su momento menos ahora que soy feliz, jamás lo haré”, dijo.

En otro momento, se le preguntó qué haría si su mejor amiga le avisa que su novio está en un hotel con otra, a lo que ella respondió: “Corro al hotel a comprobarlo”.

Otro dilema fue, si Tilsa fuera una mujer bombero a quién elegiría salvar: a Shirley Arica, Millet Figueroa y Blanca Rodríguez.

“A Milett Figueroa porque como las otras son primas se pueden ayudar porque son familia, que recen como lo hice yo”, respondió Lozano, quien también dio esta respuesta ante esta pregunta.

“Si te llama Vargas y te dice: Vámonos, dejemos a nuestras parejas. ¿Qué haces?”, ante ello la exvengadora contesto tajantemente. “Ese no es un dilema, la respuesta es no, de ninguna manera, ni siquiera debería estar esa pregunta porque no es un dilema”, dijo tajante.