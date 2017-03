Dilema: Tilsa Lozano y Evangelina Chamorro serán las primeras invitadas

‘Dilema’ es la nueva propuesta de Latina que se estrena este sábado 1 de abril a las 9 de la noche, donde Ricardo Morán estará a cargo de la conducción. El espacio es un gameshow interactivo basado en una entrevista sin concesiones y todo el Perú podrá jugar en vivo por un premio.

“A través de preguntas vamos a revelar cosas de la persona que el televidente quiere saber, a mi eso me parece interesante, es una forma muy rica de empezar la entrevista, en dar mis primeros pasos como entrevistador que es algo que me gustaría hacer en el futuro”, comentó Ricardo Morán.

Este sábado los primeros invitados para jugar en el ‘Dilema’ son Tilsa Lozano y Evangelina Chamorro, la mujer que se salvó de morir en el huaico. Ambas se enfrentarán a un cuestionario de preguntas que les planteará Ricardo Morán en el que deberán responder sobre dilemas que han enfrentado o podrían enfrentar a lo largo de sus vidas.

“Aquí no hay premios para el entrevistado, aquí la persona viene a jugar. El programa estará en principio por cuatro sábados al aire, luego veremos que sucede más adelante. Nosotros estamos realizando un programa mejor de lo que ya hemos hecho en Latina, no nos fijamos en lo que hacen los demás, eso no nos importa”, explicó Ricardo Morán, quien aclaró que ‘Dilema’ es un formato distinto al El valor de la verdad.

