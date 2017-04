Karla Tarazona: esto fue lo que hizo al descubrir que Christian Domínguez la engañó

Karla Tarazona reveló algunos detalles de su separación con Christian Domínguez. La exconductora de televisión se presentó en el programa Dilema que es presentado por Ricardo Morán.

En esta nueva edición, Karla contó cómo se sintió cuando encontró las fotografías de Isabel Acevedo y su exesposo en el celular. A pesar de todos los indicios, ella le creyó al cumbiambero.

“Esperé, que llegara a casa y lo confronté. Para mí fue toda una sorpresa. No fueron imágenes fuertes, pero sí muy cercanas. Le pregunté qué pasó y me dijo que luego de tocar coincidieron en un evento. Lo que a mí me pareció sospechoso eran los comentarios que colocaban en esas fotos.

Otras de las preguntas que Karla Tarazona respondió fue sobre el difícil momento que atravesó al enterarse que existían audios donde Christian Domínguez le pide a Vania Bludau retomar su relación.

“Para mí enterarme de estos audios fue difícil, siento que me hicieron un carga montón. Estaba con depresión post parto, pero yo necesitaba estar bien. Necesitaba estar tranquila por mi hijo, es por eso que preferí creerle a Christian, pero ya nada era igual.