Día del Niño: 5 canciones de 'Nubeluz' que te sacarán el niño que llevas por dentro

El día del Niño es una fecha muy especial cargada de mucha diversión y momentos inolvidables. En esta ocasión queremos que saques el niño que llevas por dentro con estas cinco canciones de Nubeluz.

Por los años 90, un programa matutino se robaba la atención de muchos niños peruanos, pues comenzaba la era de Nubeluz, un espacio donde las risas, concursos, consejos y nuevas canciones, eran los ingredientes perfectos para que los sábados sean únicos y originales.

En este día, queremos que recuerdes esos momentos con este listado de canciones, que estamos seguros en más de una vez bailaste y saltaste.

No puedes dejar de escuchar estas canciones de Nubeluz

1) Papi deja de fumar

“Qué te pasa que estás echando humo

chimenea pareces de verdad

Con tu aliento provocas mi estornudo

realmente pareces un dragón, te digo

Papi, papi, papi, deja de fumar

Cuando me das un beso no puedo respira

Deja ese cigarro si me quieres de verda

No ves que a mí también me hace mal ¡basta ya!”

2) Escucha y mira

“El mundo tiene secretos

que tu puedes descubrir

no están en la superficie

tienes que ir más allá.

Los minutos que pasan

se van y no vuelven más

si vives intensamente

de nada te perderás!”

3) Yo tengo la magia

“Yo tengo la magia

Yo tengo el poder

Dentro de mi corazón,

Dentro de mi corazón.

Yo tengo la fuerza

Yo tengo el valor

Dentro de mi corazón,

Dentro de mi corazón.

No necesito más!”

4) Yo quiero ser

“Yo quiero ser astronauta

Y a las estrellas llegar, y a las estrellas llegar

Yo quiero ser almirante

Los siete mares surcar, los siete mares surcar

Yo quiero ser ingeniero

Y lindas casas hacer, y lindas casas hacer

Yo quiero ser jardinero

Y hacer la paz florecer, y hacer la paz florecer

¡Yo quiero ser!

¡Yo quiero ser!

5) Que risa que me da

“Cuando nos juntamos somos una ola

Que llena el ambiente de felicidad

En medio de todos nos hacemos bromas

Y nadie se molesta de verdad.

Ja, ja, ja

Que risa que me da

Je, je, je

No me puedo detener

Ji, ji, ji

No me paro de reir

Jo, jo, jo

Y ju, ju, ju, ju, ju”.