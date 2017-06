Deyvis Orosco llora al recordar a su padre en programa ‘Qué tal sorpresa’

El programa Qué tal sorpresa mostrará el lado más sensible del popular cantante de cumbia Deyvis Orosco por el Día del Padre.

El líder del Grupo Néctar fue sorprendido por Maricarmen Marín y Sergio Galliani en el espacio de Latina, al recordar a su progenitor Jhonny Orosco y su abuela Teodolinda Marquez, quien falleció hace un mes.

En el programa de Latina, que se verá este sábado a las 7:30 p.m, el popular ‘bomboncito’ de la cumbia no pudo contener el llanto al ver imágenes inéditas de sus familiares, y más cuando su abuelo Felipe Atanacio, quien es como su segundo padre, se hizo presente en el set y le dijo que estaba orgulloso de sus triunfos.

“Realmente nunca imaginé quebrarme de esa manera frente a las cámaras, siempre he tratado de ser duro y evitar mostrar ese lado sensible pero al ver a mi abuelo me emocioné mucho”, indicó el cantante.

“Para mí es como mi segundo padre, pues siempre estuvo ahí conmigo desde que era niño, muchas veces mi papá se iba de gira por muchas semanas”, dijo Deyvis Orosco, quien acaba de estrenar su nuevo tema ‘No me vuelvo a enamorar’ con gran éxito en las radios y en las plataformas virtuales.

“Esta canción es parte de la nueva producción musical que vengo alistando . Acabo de lanzar el video hace una semana en Youtube y ya tiene más de 29 mil reproducciones, es un tema compuesto por mí y espero que guste a los miles seguidores”, añadió el artista que continúa con el rodaje de la película ‘Somos Néctar’, que se estrena en octubre.