Dayana Valenzuela tendrá DNI que la reconoce como mujer

La modelo transgénero Dayana Valenzuela, excandidata al Miss Perú Universo, recibirá su nuevo DNI que la identifica como mujer.

Así es, Dayana Valenzuela se presentó en el set de ‘Panamericana Espectáculos’ y habló sobre los enfrentamientos con Greysi Ulloa, de quien recibió insultos por su orientación sexual.

Al hablar de sus enfrentamiento con la colombiana, Dayana Valenzuela dijo con orgullo que en dos meses recibirá su nuevo documento de identidad y así poder participar en el Miss Perú Universo.

“El juez que me rechazó la demanda ya me la aceptó, mi DNI sale en dos meses. Te lo voy a poner en la cara, ignorante, porque tú de mí no vas a hablar”, fue el directo mensaje de Dayana hacia Greysi Ulloa.