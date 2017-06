Dayana Valenzuela: su padre la respalda y Peluchín llora en vivo porque recuerda al suyo

La modelo transgénero Dayana Valenzuela se presentó en el programa “Amor, amor, amor” para contar su frustración al no poder participar en el certamen Miss Perú. Junto a ella estuvo su padre, quien mostró ante las cámaras todo el cariño y amor que siente por ella.

“En nuestro país, algunos no apoyan y la justicia se demora. Yo siempre le he apoyado en todo, yo sé que para ella más cosas buenas van a venir”, dijo el padre de Dayana Valenzuela, quien miraba tiernamente a su progenitor.

“Desde muy niña yo la admiro, la vi superarse, como sobresalía, que hacía lo que quería. Apoyándola día y noche, cuando decidió ser Miss Perú le dije que siga sus sueños. Todo ella lo ha logrado sin un sol”, agregó el señor.

Peluchín quedó conmovido al escuchar al padre de Dayana Valenzuela y no dudó en enviarle un mensaje a todos sus seguidores. “Ella ha luchado contra todo, imagínate tú que estás en tu casa todo lo que ha tenido que luchar, por cosas que tú no te tienes que preocupar, situaciones que tú no tienes que afrontar , defensas que tú no tienes que hacer para poder salir adelante. Todo lo que ya es difícil en esta vida, imagínatelo en la vida de Dayana”, señaló el presentador de “Amor, amor, amor”.

Finalmente, Rodrigo González agradeció al señor por ser un padre ejemplar, incluso recordó el apoyo que le dio su propio padre cuando estaba vivo. Sin duda alguna, Peluchín y su progenitor tenían un gran lazo.