David Zegarra envía contundente mensaje a Mario Hart

El boxeador David Zegarra se pronunció sobre Mario Hart, su amigo de quien espera ya siente cabeza tras haberse casado con Korina Rivadeneira. Esto a razón por la fama que le precede de haber estado con varias féminas, como Alejandra Baigorria, Claudia Ramírez, Leslie Shaw y Olinda Castañeda.

“Yo lo he aconsejado 50 mil veces, y siempre le digo: ‘qué pare la mano’. En mi caso yo estoy casado hace 13 años con mi esposa, ella me conoció desde que ingresé a la TV y nos van bien”, dijo la “Pantera”, quien hace votos para que todos los inconvenientes que atraviesa Hart por su esposa debido a su situación migratoria se resuelva.

“Ojalá que todo esto pase ¡ya!. Si él decidió casarse con Korina son cosas personales. Pero yo he compartido muchas cosas con él, es mi amigo. Sin embargo, las decisiones son de él, ya es una persona grandecita. Solo sus padres pueden meterse. Yo tengo el derecho de aconsejarlo, escucharlo porque es mi amigo, más no me meto en las decisiones que él tome”, sostuvo la imagen de suplementos deportivos.

Respecto a qué opina de que Mario Hart anunció que se retirará de los realities, Zegarra, respondió: “De hecho yo también he sido duramente criticado, además tengo un poco de miedo de revelar el futuro de esta pelea (que disputará en Alemania). Los peruanos somos muy criticones, no ven el esfuerzo que hacemos diariamente para entrenar mañana y tarde, porque yo también he estado en un realitie. Mucho se critica el trabajo del deportista”.

“Si no estuviera en la televisión yo no sería la ‘Pantera’ Zegarra, pero me ha ayudado bastante. Tengo una familia, tengo derecho de trabajar, no quiero dejar el boxeo, porque esto es una pasión y disciplina. ¿Qué entrar a un realitie distrae?. Yo pienso que cuando un ser humano quiere salir adelante, nada lo puede distraer. Estoy enfocado en una cosa y lo hago. Quiero sacar un logro para mi país y darle una alegría”, expresó.