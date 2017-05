David Larible, el mejor payaso del mundo, llega a Lima por primera vez

Dicen que no hay payaso en el mundo que no tenga algo de David Larible en su repertorio. Su influencia es tan grande que la crítica no ha dudado en catalogarlo como “el payaso de los payasos” o “el payaso más famoso y copiado del mundo”, debido a que su formación circense abarca todas las disciplinas de ese arte: trapecio, malabares, equilibrio y acrobacia con caballos, formación que se complementa con estudios en el conservatorio de música y danza clásica.

El artista italiano se presentará por primera vez en Lima, del 26 al 31 de julio, en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola. Una oportunidad única para ser parte de un espectáculo cuyo estilo ha conmovido, emocionado y animado a varios países del mundo y que la crítica ha alabado por completo; una mezcla que alterna gags visuales y canciones y la participación activa del público asistente.

En su show, Larible mezcla cinco instrumentos musicales, partiendo del repertorio clásico de los payasos pero a la manera de los cómicos del arte, aportando decisivas innovaciones. Y es que el artista ha creado un inconfundible estilo personal que combina sorna y ternura, bufonada y poesía, donde la tradición circense del clown Augusto se ve influenciada por las reminiscencias estéticas de la Commedia dell’Arte y el legado cómico de Charlie Chaplin.

Algunos de sus admiradores más conocidos son los directores de cine Francis Ford Coppola y Steven Spielberg, los actores Danny DeVito, Richard Gere, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio y la actriz Sandra Bullock. Es, sin duda, el payaso más visto y aplaudido en estos últimos años. En un solo fin de semana lo vieron actuar más de 120 mil personas en el Madison Square Garden de Nueva York.

Ha recorrido las salas más prestigiosas de Europa, como el Teatro Goldoni de Venecia y el Princesa Grace de Mónaco. Ha participado en la película “Ocean’s Eleven”, junto a George Clooney y Brad Pitt, además de aparecer en varios programas de televisión. Es considerado como “el payaso de los payasos”, no sólo por la calidad de su repertorio, sino por la espontaneidad e inmediatez con que se relaciona con el público.

Las entradas para ser parte del espectáculo de David Larible ya están a la venta en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro.