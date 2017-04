Darlene Rosas: así confirmó su ruptura amorosa con Martín Terrone

¡Se acabó el amor! Darlene Rosas decidió ponerle punto final a su relación sentimental con el argentino Martín Terrore. A través de su cuenta de Facebook, la guapa modelo contó que se encuentra soltera.

Como se recuerda, Martín y Darlene se conocieron en el reality Combate. No pasó mucho tiempo para que ambos se enamorarán y empezaran a convivir. Sin embargo, luego de muchos años, la relación se acabó.

“He decidido estar sola por un tiempo. Pero con esto no me refiero a aislarme del mundo, ni de mis amigos, ni mucho menos de mi familia, con esto me refiero más bien a ese tipo de soledad en donde decides que no es momento de enamorarte, de dedicar tu tiempo a alguien más, sola con el fin único de un reencuentro personal, con el fin de crecer de manera emocional”, escribió la también actriz.

Actualmente, Darlene Rosas se encuentra en México, desde hace unos meses, la peruana viene compartiendo en sus redes sociales diversas imágenes que demuestran lo bien que la está pasando.

“He decidido que es el tiempo perfecto para encontrar mis pasiones y este tiempo que servirá, para leer, para viajar, para bailar y soñar pesando solo y exclusivamente en mí. Este es el momento perfecto para sentirme plena, para sentirme bonita, para saberme y aceptarme, perfectamente imperfecta”, indicó.

Por su parte, Martín Terrone forma parte de la Orquesta Candela y sus diversos viajes por el interior del país le han permitido darse algún respiro. Hasta el momento el argentino no se ha pronunciado sobre las palabras de su expareja.