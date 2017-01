Connie Chaparro dedicó emotivo mensaje a Sergio Galliani tras cumplir siete años de casados

La conductora de radio Connie Chaparro usó su cuenta oficial de Facebook para dedicarle un tierno y emotivo mensaje a su esposo, el actor Sergio Galliani, por los siete años de matrimonio que llevan juntos.

En su mensaje Connie resalta el inmenso amor que siente por Sergio y asegura sentirse con suerte por tenerlo como esposo.

“Hoy además es un día especial: cumplo 7 años de matrimonio con un hombre que amo respeto y en serio no podría ser más suertuda. Sergio Galliani, gracias por amarme y aceptarme como soy, siempre sin juzgarme. Gracias por apoyarme todo el tiempo. Nosotros no somos muy apegados a la tradición ni a las fechas. Decidimos hace años disfrutar el día a día y agradecemos por lo que tenemos siempre”, escribió Connie.

Asimismo, se refirió a la agitada vida que lleva, pero no se queja de ella, por el contrario, se siente satisfecha y feliz. “Aunque no lo crean a mí me gusta trabajar. Esta semana me tocó grabar la novela, estar en la radio y el domingo grabar un comercial. Todos mis amigos me dicen: ¡asu, pobre! La verdad es que ya no jalo para ninguna juerga porque cuando tengo chamba al día siguiente, me gusta tener la energía necesaria para cumplirla como debe ser”, comenta la actriz en el texto que escribió en Facebook.