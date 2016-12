Combate se despidió de la televisión tras 5 años al aire

Este viernes 30 de diciembre, Combate emitió su último programa luego de 5 años al aire. El reality de ATV llegó a su final en una edición especial por Año Nuevo.

Fueron los conductores del espacio quienes se encargaron de agradecer al público por las muestras de cariño recibidas en las 12 temporadas al aire.

“Tuvimos aciertos y desaciertos que en su momento supimos corregir, pudimos darle un giro cuando nos hicieron ver que nos estábamos equivocando”, dijo Gian Piero Díaz, visiblemente emocionado.

“Creo que lo que sí conseguimos fue unir a la familia. Combate sí es un programa que lo puedes ver al lado de tus hijos. Creo que esa mística siempre quedará en los corazones de los televidentes. Lo que les voy a pedir de todo corazón es que el recuerdo que tengan de nosotros sea siempre el mejor”, añadió.

Asimismo, el también conductor Renzo Schuller no quiso despedirse sin expresar sus sentimientos. “Yo me siento muy emocionado cuando una persona en la calle me dice ‘ustedes son mi compañía, ustedes son esa energía que necesitaba en ese momento que estaba triste’. Eso para mí ya es gratificante”, manifestó.

Cabe mencionar que, si bien el programa ya se despidió de la televisión, en las redes sociales se especula con su pronto regreso. ¿Será posible?