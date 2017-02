Combate: ¿participantes no quieren a Guty Carrera? Esto dijo Pancho Rodríguez

Hace unos días, todos los televidentes quedaron impactados al ver a Guty Carrera en Combate. Incluso, los integrantes y conductores del reality se sorprendieron. Uno de los participantes que no dudó en manifestarse fue el chileno Pancho Rodríguez, quien resaltó que trabajar al lado del ‘potro’ es incómodo.

“Es incómodo para todos, no es muy fácil trabajar con alguien que ha sido acusado de violencia hacia una mujer. No soy quién para juzgar, pero no es una situación bonita. Haré lo que me corresponde, que es seguir trabajando”, dijo Pancho Roríguez.

Recordemos que hace unos meses, Pancho Rodríguez contó que se iba a retirar de Combate si Guty Carrera ingresaba. ¿Renunciará? Esto fue lo que dijo: “Eso fue hace 5 meses, pero hoy día estoy enfocado en lo mío. Si el ingreso de Guty va a sumar y beneficiar en algo al programa, no me compete juzgar a nadie y solo tengo que concentrarme en lo mío, pero de que es incómodo, es incómodo”.

Cabe mencionar que Guty Carrera, aparte de ser un integrante de Combate, también forma parte del programa “Cuéntamelo Todo”, tomando el lugar que dejó su ex Alejandra Baigorria.

Guty Carrera reemplaza a su ex Alejandra Baigorria en “Cuéntamelo Todo”

Combate: así fue la presentación de Guty Carrera