Combate: ¿Pancho Rodríguez reveló el secreto más guardado de Diana Sánchez?

¡Empezó la guerra! Diana Sánchez aseguró que nadie quiere a Pancho Rodríguez en Combate. La modelo tuvo un fuerte enfrentamiento con el chileno y él le recordó que en el pasado se habría metido en la relación de Alejandra Baigorria y Mario Hart.

“Pancho está desesperado porque sabe que yo sé muchas cosas de él y con pruebas verídicas de su ‘mala leche’ y mala onda. No tenemos una buena relación, pero puedo trabajar con cualquier persona que no me caiga porque soy profesional”, aseguró Diana Sánchez para defenderse de esa fuerte acusación.

“Mario y yo siempre hemos sido amigos, en algún momento salió eso (el rumor) y Alejandra tuvo dudas. Creo que en ese tiempo estaba en problemas con Mario. Me incomodó que ella crea esos chismes hechos con mala fe. Pero nunca hubo una prueba, fue un simple comentario y arruinó una amistad, que fue la de Alejandra y la mía”, agregó Diana Sánchez.

Por otro lado, la chica reality contó que Pancho Rodríguez no mantiene una buena relación con sus compañeros de Combate. “Él se siente incómodo porque hay gente en el programa con la que no se lleva bien. En Combate algunos no lo pasan y no tiene muchos amigos… el martes hizo una pataleta (no quiso competir porque lo cambiaron de equipo) y producción no se lo permitió”, finalizó.