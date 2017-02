"Combate": Guty Carrera ingresó a reality y conductores tuvieron inesperada reacción

Guty Carrera fue presentado como nuevo integrante de Combate, pero su regreso no fue bien visto tanto por los integrantes del reality como los por conductores, Gian Piero Díaz y Renzo Shuller.

El modelo Guty Carrera lleva un proceso legal pues fue demandado por su expareja Alejandra Baigorria quien lo acuso de maltrato, por ello Gian Piero Díaz le aconsejó al famoso “Potro” que no hable de ella.

“Nosotros no somos quién para juzgar a nadie y no somos los responsables de ver quién entra o quién no. Queremos que tengas en cuenta que esto nos genera una incomodidad. Te pido que no hables de esa persona (Alejandra Baigorria)”, dijo Gian Piero a Guty Carrera.

Una foto publicada por Guty Carrera (@gutycarrera) el 6 de Feb de 2017 a la(s) 7:50 PST

Por su parte, Renzo Shuller le dijo: “No soy quien para juzgar… hay un proceso y si es que la justicia te encuentra culpable que caiga todo el peso de la ley, si no es así, me sentiré tranquilo”.

En su defensa, el modelo sostuvo que con las únicas personas que hablará sobre el tema será el Poder Judicial.

