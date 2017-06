Christian Meier recuerda cómo fue su encuentro con Gustavo Cerati

Christian Meier contó algunos de detalles de su cercanía con la banda argentina Soda Stereo. El actor nacional explicó cómo fue la primera vez que los escucho y como llegó a conocer a Gustavo Cerati.

“Yo comienzo a escuchar a Soda Stereo el año 85, cuando sacan el segundo disco Nada Personal y era obligado sacar canciones de Soda Stereo para los que teníamos una banda yo tenía 14 o 15 años y recuerdo que sacamos Trátame Suavemente, que era una balada obligada que tocábamos siempre con la banda”.

Muy emocionado por este gran encuentro, el popular “Zorro” señaló que sin duda es un gran recuerdo que jamás podrá borrar de su mente.

“Recuerdo el año 87, cuando tocaron en el Amauta, alguien me invita ver a Soda Stereo y fui, obviamente si era la banda que más quería, yo tenía 16 años. Entre al backstage del Amauta, estaba parado petrificado viendo a Zeta apoyado contra una pared como a dos metros de mí, a Charly Alberti que estaba conversando con dos personas más. Estaba con mi amigo y siento que alguien me toco el hombro, cuando volteo a quien tenía a mi lado era a Gustavo Cerati que era más alto que yo y me lo presentaron… Lo curioso es que un año después estaba en el escenario del Amauta con Arena Hash, yo ya había grabado el primer disco de Arena Hash y estaba dando un concierto en el mismo escenario donde un año antes había visto de Soda Stereo” detalló.

Como se sabe Christian Meier fue invitado al estreno mundial de Soda Stereo Sep7imo Día en argentina el 09 de marzo junto a otras celebridades peruanas y fue donde conoció a su actual pareja Alondra García Miró.

