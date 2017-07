Christian Domínguez y su desconsolado llanto al hablar de sus hijos

Christian Domínguez fue el invitado especial del programa !Qué tal sorpresa! El cantante de cumbia se mostró muy sensible al momento de hablar de su familia, sobre todo de sus hijos.

Entre lagrimas, el cumbiambero indicó que sus hijos y sus padres son su debilidad y su fuerza, es por eso que siempre trata de mantenerlos lejos de los escándalos que puedan interferir en la tranquilidad de ellos.

“Para mí son mi fuerza, por eso siempre rezo a Dios que nunca me falten. Lo que sea pero que no me falten, porque ahi sí….”, indicó.

Por otro lado, Christian Domínguez señaló que se siente muy tranquilo y a pesar de los errores y de todo lo que se ha dicho de él, prefiere mantenerse al margen por el bien de sus seres queridos.

“Mis padres siempre me enseñaron a hablar de mí y no de los demás. Prefiero no hablar ni decir más porque son ellos los que salen afectados. Ellos son todo para mí y por ellos quiero estar tranquilo”, expresó.

Christian Domínguez en ¡Qué tal sorpresa!