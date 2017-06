Christian Domínguez se graba mientras conduce con su hijo sentado en sus piernas

Christian Domínguez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Y es que este viernes el programa Espectáculos difundió un polémico video suyo en el que se encuentra involucrado su pequeño hijo.

En el video que emitió el espacio de Latina, se puede ver a Christian Domínguez manejando su auto con su hijo Valentino sentado en sus piernas. Si esto ya es una falta grave, generó más indignación en las redes sociales que el cantante no tenga el cinturón de seguridad y que pierda constantemente la mirada del frente por estar pendiente de la grabación que realizaba con una de sus manos.

“Estamos en la ruta hacia la psicóloga, donde Valentino maneja. ¿Qué tal Valentino todo bien?”, se le escucha decir a Domínguez en el polémico clip.

Este video llega luego de que se le acusara al cumbiambero de tener su licencia de conducir falsa. ¿Se animará a hablar sobre este nuevo escándalo?

Al respecto, un reportero abordó a Karla Tarazona, pero ella aseguró no haber visto el adelanto que mostró Espectáculos un día antes. “Me sorprende lo que me cuentas. Él no saca al bebe de la casa. Que yo recuerde han salido solo un par de veces al colegio”, sostuvo.