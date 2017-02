Sábado 04 de febrero del 2017 - 23:10

Christian Domínguez rompe en llanto y habla sobre su relación con bailarina

64 Reproducciones

¡Rompió su silencio! Chistian Domínguez se presentó en el programa de la ‘Chola’ Chabuca y habló sobre su relación amorosa con la bailarina Isabel Acevedo. “Trato de estar lo más tranquilo posible. La gente es mal. Siempre opina y habla. Solo lo que quiero es que la gente que está mi alrededor esté feliz y yo ahora lo estoy”, señaló.

Asimismo, aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras a Isabel Acevedo. “Parte de esta nueva etapa de mi vida es no exponer parte de mi vida. Quiero agradecer que no haya tirado la toalla. Que te hayas subido a este micro porque mi vida no es tan fácil”, dijo entre lágrimas.