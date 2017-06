Christian Domínguez: revela detalles íntimos de su relación con Isabel Acevedo

Cansado de los dimes y diretes, Christian Domínguez rompió su silencio y habló sobre la relación que lleva con Isabel Acevedo. El cumbiambero aseguró que llevan seis meses de romance.

El artista señaló que ha madurado y que ahora lleva su vida privada lejos de las cámaras y que no quiere cometer los mismos errores.

“Dios sabe el tipo de gente que soy. Me gusta ayudar a la gente, soy bastante humanitario y no apruebo las injusticias. Creo que me han criado de la manera correcta, todos tenemos errores, pero como ser humano me considero un buen tipo”, expresó para el diario Trome.

Por otro lado, expresó que tuvo mucha paciencia para manejar la presión mediática sobre todo tras su separación con Karla Tarazona.

“Hay gente a la que les gusta el tema mediático, pero a otras, no. En mi caso, no me mueve, no es una presión ni nada. No me gusta ni me incomoda. Sigo siendo bien claro con mis cosas”, indicó.

“Nosotros como pareja somos súper familiares y hogareños. Valoro mucho a mi familia y ella también. Isabel ama a su hermana y sobrina, al igual que yo”, agregó.

Christian Domínguez aceptó que es celoso, pero que confía demasiado en su pareja. “Somos pocos de salir, si salimos es por alguna invitación o tema de trabajo, pero paramos con la familia, en la casa. Nos gusta mucho ir al cine y bailar. Somos muy parecidos. Soy celoso pero no un enfermo de celos. Isabel también es celosa, pero lo normal. Lo necesario, aunque tampoco nos damos motivos”, expresó.