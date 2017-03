Christian Domínguez reaparece tras operarse la nariz ¿qué dijo de las declaraciones de Karla?

Tras operarse la nariz, el cantante Christian Domínguez hizo su primera aparición pública en el programa ‘Cuéntamelo Todo’ y se refirió a las recientes declaraciones de Karla Tarazona.

“Yo no voy hablar aquí, ni detrás de cámaras respecto a Karla (Tarazona) o lo que ella piensa y no es que no me anime”, dijo Christian Domínguez sobre las recientes declaraciones de Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo.

“El tema de Karla jamás vas a encontrar una respuesta negativa mía. Yo nunca voy hablar, cada uno tiene su vida. Me han preguntado de lo que ella viene diciendo ahora, pero yo siempre voy a decir que no hablo de mi vida privada, sino de mi entorno”, sentenció.

Además, el cumbiambero desmintió de que él firmó la propiedad de su casa a nombre de Karla Tarazona para comprar su silencio. Incluso confesó que no tiene casa propia. “Yo no tengo casa y en la casa donde vivía era alquilada. Eso es una prueba más de que la gente escucha tonterías y creen en todo lo que dicen”, explicó.

Recordemos que Karla Tarazona declaró para el diario Trome y negó que el último mensaje que escribió en su cuenta oficial de Instagram fuera referido a Isabel Acevedo, como mucho se ha especulado. Por el contrario, aseguró que de ella se encargará Dios. “De esa mujer no hablo, Dios se encargará de ella, yo no. No le doy color a nadie”, dijo en entrevista

Christian Domínguez aceptó entrevista con ‘Cuéntamelo Todo’ tras operarse la nariz. (Video: ATV )

Mira el antes y el después de Yahaira Plasencia