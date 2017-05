Christian Domínguez: reaparece boliviana para enviarle contundente mensaje a Isabel Acevedo

La conductora de televisión boliviana Jeannine Gonzáles reapareció para hacerle advertencia a Isabel Acevedo y le aseguró que su romance con Christian Domínguez será pasajero.

“Que aproveche el momento porque no le va a durar igual. Que se cuide…va a durar poco por cómo es Christian, le va a gustar otra chica y la va a dejar a ella”, dijo Jeanine Gonzales en entrevista con Espectáculos.

Asimismo, la boliviana le sugirió a la bailarina que no se embarace del cantante cumbiandero para que no sufra.“Que se cuide de no embarazarse para no sufrir mucho porque si no lo va a tener que aguantar toda su vida como padre de sus hijos”, dijo la boliviana.

Jeannine Gonzáles defendió a Karla Tarazona. “Karla mucho lo defendió porque era una mujer enamorada, yo como mujer y madre la entiendo lo que debe estar sufriendo y pasando ahora”, sostuvo la presentadora de televisión.

Como se recuerda, en el 2014, Jeannine Gonzáles se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y se llevó 10 mil soles tras revelar detalles de su relación amorosa con Christian Domínguez y otros personajes de la farándula local.