Christian Domínguez lanzó fuertes calificativos contra “Tomate” Barraza

Christian Domínguez no tuvo reparo alguno en lanzar fuertes calificativos contra Tomate Barraza luego que el panelista de “Espectáculos” dijera que el cumbiandero “huyó del él” porque se negó a darle una entrevista.

“Me da ganas de meterle un lapo, por eso me burlo de él. Barraza dice que hemos huido de él, que yo dejé en la puerta y que ella (Chabelita) se metió y yo me fui. Hue… y pavadas habla. Ha comido píldora de coj… en la mañana, ha comido manzana podrida, es medio hue… Ya le afectó el cerebro ¿qué tiene? No entiendo, habla hue…”, se le escucha decir a Christian Domínguez en audios revelados por “Espectáculos”.

Tomate Barraza tras escuchar los audios de Christian Domínguez sostuvo que le daba tristeza estos comentarios porque consideraba a la ex pareja de Karla Tarazona como su amigo.

“Estoy triste, me da tristeza en el fondo. La intención no era hacer un enlace microondas para faltarle el respeto a él ni a su novia. Las cosas que haya pasado con Karla Tarazona, que son lamentables, porque hay niños de por medio, son sus cosas. Yo he mantenido la amistad con ambos al mismo tiempo, sin meterme en las decisiones que ellos tengan”, dijo Barraza.