Christian Domínguez: ¿Karla Tarazona envió indirecta a Isabel Acevedo?

Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez, publicó una tierna foto donde se luce junto con sus tres bebés, pero lo que llamó la atención de todos los cibernautas fue el texto con el que acompañó la imagen.

“Mil veces me pregunto, ¿qué hice para merecer tanto? Gracias Dios por enviarme 3 corazones, 3 hombrecitos que cuidarán de mí, mis fieles compañeros, mis únicos amores leales. Dios me dio 3 ángeles que iluminarán mi vida hasta el día que cierre los ojos”, se lee en las primeras líneas.

En otra parte del texto Karla Tarazona sostiene que el mayor logro que tiene en la vida son sus hijos y para ella no importante el ‘yo te lo quite, yo me lo quede’, como piensan otras personas. ¿Lo habrá dicho en referencia a Isabel?

“Sé que muchos quisieran verme mal… muchos me preguntan: ¿estás mejor? Pensé que estarías mal Ja ja ja ja cuando me dicen eso lo único que hago es agarrar mi celular encenderlo y decir: tengo los motivos más maravillosos para disfrutar de la vida y muestro la foto de mis 3 corazones, solo sin ellos mi vida si sería una desgracia. El mayor logro de las personas NO es: YO TE LO QUITE , YO ME LO QUEDE, cuando tienes hijos y sabes que es una familia, el mayor logro es ver que tu tiempo, tu amor, tu dedicación, tus desvelos, tu vida, están bien invertidas en cosas , en personas que te durarán toda una vida, hasta la muerte.

Sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes alentadores y halagaron su trabajo que viene realizando como madre. “Muy bien Karla los hijos son los que siempre estarán con nosotros un amor puro y verdadero sigue adelante bendiciones”, “Pura verdad Karlita que Dios te cuide de ti y tus pequeños son unos amores bendiciones”, “Me encanta que maravillosas palabras porque son las más sinceras que salen de tu alma…mujer es cualquiera pero ser una excelente madre solo lo aprenden las grandes”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en Instagram.

