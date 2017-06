Christian Domínguez e Isabel Acevedo responden fuerte y claro a sus críticos

¡Rompieron su silencio! Christian Domínguez y su pareja Isabel Acevedo no se guardaron nada y respondieron a todas las personas que los han estado criticando durante los últimos días. Recordemos que el cantante fue tildado de ‘mal padre’ mientras que la bailarina de ‘aprovechadora’.

“Me parece absurdo que me pregunten en cada programa si soy o no lo soy (un buen padre) Ese es un tema mío y ya lo expliqué muchas veces. Soy responsable, trabajo por ellos y me parece desagradable estar opinando y dándole explicaciones al público. Yo no soy un buen padre para los demás pero sí para mis hijos”, señaló Christian Domínguez.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que su novia no quiere ser famoso sino todo lo contrario. “A veces me siento mal porque me dice que no le gusta la fama”, dijo Christian Domínguez. Por su parte, Isabel Acevedo comentó que no es una aprovechadora. “Si me aprovecharía de la fama, me verían en un reality porque ya me han llamado”, contó.