Christian Domínguez: estas fotos demostrarían que Karla e Isabel eran amigas

Luego que Christian Domínguez declarara su amor por Isabel Acevedo, el programa Amor de Verano presentó unas fotografías de la bailarina junto a Karla Tarazona, como si fueran amigas.

“¿Eran amigas? Son especulaciones terribles. Me da mucha gracia. Yo puedo sentarme a comer con alguna periodista, me toman dos o tres fotos con ella y ya nos llaman los super amigos. No es así”, dijo Christian Domínguez a las cámaras de Amor de verano.

“Cuando yo empecé con Isabel los dos estábamos solteros. Vamos a ver si con eso les basta. Tengo una relación con Isabel, sí, estoy enamorado. Lo que pase después entre nosotros ya forma parte de nuestra historia”, añadió.

Como se recuerda, Christian Domínguez se presentó el lunes en el programa En Boca de Todos y sorprendió al público al manifestar que ama a Isabel Acevedo, con quien mantiene una relación de poco tiempo.

Ricardo Rondón aprovechó la presencia del cantante para preguntarle si amaba a Isabel Acevedo y este respondió así: “Son cosas privadas, pero sí, por supuesto que la amo. Y cerrado el tema”.

Christian Domínguez también se refirió a las últimas declaraciones que dio Michelle Alexander, quien le aconsejó que cuide su dinero y que no le regale una academia de baile a Isabel Acevedo.

“Cuando ella (Michelle) se refiere a eso, a mí me da mucha gracia. Lo que pasa es que cuando yo me enamoro me entrego por completo. Y no es que (una mujer) me saque algo, sino que yo entrego muchas cosas, mi tiempo, mi dedicación y todo. Pero si es un defecto mío hacer eso, pues yo soy así”, concluyó.

