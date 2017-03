Christian Domínguez dice lo inesperado sobre su pareja Isabel Acevedo

¿Indirecta para Karla Tarazona? Christian Domínguez reveló que su relación con Isabel Acevedo está atravesando por su mejor momento. Asimismo, señaló que la bailarina no le complica la vida.

“Me siento feliz y tranquilo porque Isabel es la persona que me da mucha tranquilidad. Me gusta todo de ella, es superengreidora, me quiere mucho, me prepara cosas riquísimas, pero sobre todo hace que esté tranquilo, no me complica la vida y se lleva bien con mis amigos”, dijo Christian Domínguez al programa “Fama TV”.

Recordemos que hace unos días, Christian Domínguez fue noticia luego que se difundieran una serie de fotografías en las que luce su nuevo rostro luego de someterse a una operación en la nariz.

“Todavía no estoy apto para salir en la televisión, todavía estoy con los moretones, con lo del postoperatorio que es fastidioso”, manifestó Christian Domínguez al programa “Cuéntamelo Todo”.