Christian Dóminguez contará la verdad sobre el inicio de su relación con Isabel Acevedo

Este sábado a las 7 de la noche en ‘El Reventonazo de la chola’ el cantante Christian Domínguez contará la verdad sobre cómo se dio inició su relación con Isabel Acevedo.

“¿Cuando tú te fijaste en Isabel, todavía tenías una relación con Karla Tarazona?”, es la pregunta que le formuló la Chola Chabuca a Christian Domínguez, a lo que él guardó un silencio antes de responder.

“He intentado cambiar muchas veces”, son parte de las declaraciones del cantante que este sábado estará en ‘El Reventonazo de la Chola’, a las 7 de la noche por América Televisión.

Mientras que Christian Domínguez estaba siendo entrevistado por la Chola Chabuca, Karla Tarazona se encontraba a las afueras del set, pero al ver las cámaras de América TV solo atinó a voltearse.

“En el programa no hay favoritismo por nadie, aquí damos tribuna para que hablen y aclaren lo que deseen. Le he dado tribuna a Christian para que nos cuente cómo se dio su relación con Isabel pero sin ánimos de ofender a nadie”, dijo la Chola Chabuca.

“A Karla la considero mi amiga, la quiero mucho, espero que algún día nos podamos sentar para que me diga por qué no quiere hablar con nosotros. Nunca he tratado de hacer algo con el fin de incomodarla porque tanto ella como Christian son mis amigos, si ahora ya no están juntos eso no afecta la amistad”, añadió la animadora.

