Christian Domínguez confirmó romance con bailarina y dio estos detalles sobre su relación

¡Al fin lo confirmó! Christian Domínguez después de las imágenes difundidas por el programa “Amor de Verano”, donde se le ve compartiendo una habitación con Isabel Acevedo, ya no pudo negar que mantiene una relación amorosa con la bailarina.

Christian Domínguez en un enlace telefónico con el programa “Espectáculos” confirmó que tiene una relación con la bailarina. “Todo lo que tú me estás preguntando me lo han preguntado hace muchos meses. Si me preguntan: ‘¿Estás saliendo con Isabel?¿Estás en una relación o no?’ Si ustedes quieren escuchar una respuesta: Sí. ¿Si estoy en una relación? Sí, esa es la respuesta”, dijo el cumbiandero.

Sin embargo, el cantante no quiso decir cuándo inició su romance con Isabel Acevedo, pues según información que recibió Jazmín Pinedo, Domínguez habría iniciado su romance cuando aún mantenía una relación con Karla Tarazona.

¿Christian Domínguez empezó su relación con bailarina cuando aún no había terminado con Karla Tarazona?