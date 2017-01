Christian Domínguez: así gritó a los cuatro vientos que ama a Isabel Acevedo

Christian Domínguez se presentó en el programa En Boca de Todas y sorprendió al público presente al manifestar que ama a Isabel Acevedo, con quien mantiene una relación de poco tiempo.

Ricardo Rondón aprovechó la presencia del cantante para preguntarle si amaba a Isabel Acevedo y este respondió así: “Son cosas privadas, pero sí, por supuesto que la amo. Y cerrado el tema”.

Durante la entrevista le consultaron por qué mantuvo su relación con la bailarina en secreto a lo que respondió: “Esas fueron especulaciones no mías, sino de otras personas. No es que lo haya negado, sino que cuando me lo preguntaban yo no tenía una relación (con Isabel)”.

Christian Domínguez se declaró muy enamorado de Isabel Acevedo (Video: América TV)

Christian Domínguez también se refirió a las últimas declaraciones que dio Michelle Alexander, quien le aconsejó que cuide su dinero y que no le regale una academia de baile a Isabel Acevedo.

“Cuando ella (Michelle) se refiere a eso, a mí me da mucha gracia. Lo que pasa es que cuando yo me enamoro me entrego por completo. Y no es que (una mujer) me saque algo, sino que yo entrego muchas cosas, mi tiempo, mi dedicación y todo. Pero si es un defecto mío hacer eso, pues yo soy así”, concluyó.