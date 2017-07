'La Chola Chabuca' sufre aparatosa caída mientras grababa con 'La Chilindrina'

Ernesto Pimentel, más conocido como la Chola Chabuca, alarmó a sus seguidores tras la fuerte caída que protagonizó en su set, durante una grabación junto a La Chilindrina.

El carismático actor no se percató que el piso estaba mojado y resbaló golpeándose fuertemente la espalda. Ante esto, la actriz mexicana solo atinó a seguir con las grabaciones y hacerlo reír tras este “mal paso”.

“En ese momento, como estábamos en plena grabación, lo único que atiné fue a levantarme para no pasar vergüenza. Lo cierto es que me dolía horrores porque yo tengo un problema en la cadera. Al terminar, me chequeó el doctor, porque yo uso zapatos de 30 centímetros, y esa caída, gracias a Dios, no fue peor”, señaló Ernesto Pimentel.

Asimismo contó que frente a esta situación, “La Chilindrina” buscó bromear sobre el momento, echándose crema chantillí sobre el rostro. “Esa salida de ella me dejó sorprendida y a la vez estoy totalmente agradecida”, comentó.

¡Mira las imágenes!