La Chola Chabuca lamentó el bajo rating de 'Qué tal sorpresa'

La Chola Chabuca lamentó el bajo rating que viene obteniendo ‘Qué tal sorpresa’ a pesar del cambio de conductora. En un principio era Maricarmen Marín y ahora es Karen Schwarz.

“No me puedo alegrar que le vaya mal, no suelo hablar de cifras, pero lo cierto es que siempre he tenido el mismo rating, en dos dígitos con el programa que me pusieran a competir y por eso me comprometo a llevar el mejor entretenimiento”, indicó la animadora.

“Si les va bien o mal a mis compañeras, me es difícil hablar de personas que quiero, pero aquí no es culpa de ninguna de las dos. Estoy feliz porque tengo auspiciadores, América TV quiere que siga el próximo año, y tengo otro proyecto que lo podré anunciar a fines de agosto. Yo les deseo a todos que les vaya bien como a Jorge Benavides”, explicó la Chola Chabuca.

La Chola Chabuca habla de la competencia. (Foto: Difusión)

La Chola Chabuca anunció el estreno de ‘El circo de la chola Chabuca’, que alza su carpa este jueves 20 de julio en Plaza Norte, para presentar su show ‘Alas’.