Choca le dice sus verdades a Sheyla Rojas tras pelearse con Patricio Parodi

Choca no se guardó nada y cuadró a Sheyla Rojas en “Estás en Todas” por hacer desplante a Patricio Parodi en el aniversario de Esto es Guerra.

“En lo personal, me parece que Sheyla (Rojas) y Patricio (Parodi) están tomando una posición muy tonta porque las cosas se hablan en claro off the record y si no quieren hablar, ‘no te hablo, ni te escribo nada’”, sentenció Choca.

Recordemos que por los 6 años de Esto es Guerra, Sheyla Rojas visitó el set del reality y saludó a todos con mucho afecto, pero cuando le tocó saludar a Patricio Parodi, la conductora fue demasiado fría con su exenamorado.