La Chilindrina se fastidió con informe de Amor, Amor, Amor y así reaccionó en el detrás de cámaras

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, se presentó en set de Amor, Amor, Amor, donde le recordaron la entrevista que protagonizó con Magaly Medina, pero terminaron incomodándola.

El programa de Latina mostró las imágenes del detrás de cámaras, en estas se ve el preciso momento en el que la actriz pide que corten la entrevista, justo cuando habla de la relación que mantiene con Florinda Meza.

Luego de esto, “La Chilindrina” se fue del set encapuchada, manifestando su incomodidad. “Nada de eso, nada que vaya en contra de la imagen de Florinda, no me importa lo que sepan, sí me molestó porque esto no debió pasar. Por eso no he querido venir aquí”, fueron sus palabras antes de retirarse del set.