La Chilindrina llora al reencontrarse con Gisela Valcárcel

La Chilindrina se presentó en ‘El Reventonazo De La Chola’ de Ernesto Pimentel, donde se reencontró con la conductora Gisela Valcárcel con quien tiene una estrecha amistad.

El personaje de ‘El Chavo del 8’ lloró apenas vio a la conductora, a quien considera su “mejor amiga peruana”. “La adoro, desde que vine la primera vez fue una unión de las dos muy especial, donde canté mis mejores canciones para ella”, expresó.

Hace instantes me encontré con la maravillosa "Chilindrina" quien estaba por grabar , me acerqué y nos dimos un largo abrazo , qué bueno verla y sentir su cariño y ella el mío ….. Bienvenida !!.. mañana la verán en #elreventonazodelachola .. Una publicación compartida de Gisela Valcárcel (@giselavalcarcelperu) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 1:48 PDT

La Chilindrina confundió a Magaly Meldina con Gisela Valcárcel

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana conocida como La Chilindrina en “El Chavo del 8”, visitó el programa “Amor, amor, amor” y le recordaron la entrevista que le concedió a Magaly Medina, donde reveló los romances que tuvo Florinda Meza.

La actriz aseguró aquella vez pensó que quien le hacía las preguntas era Gisela Valcárcel y no la periodista.

“Me agarró desprevenida, pensé que era Gisela. Mucha gente pensó que vine a Perú para hablar mal de Florinda. No fue mi intención y menos con una persona que no conozco. Cuando me dijeron te está hablando una amiga tuya de Perú, que te ha entrevistado muchas veces, pensé que era Gisela”, dijo La Chilindrina.

Asimismo, confesó que tras sus declaraciones en la entrevista con Magaly Medina se sumergió en una gran depresión, que logró superar con ayuda de médicos.

“Si Gisela me hubiera preguntado eso, no me lo hubiera preguntado de esa forma, porque Gisela es mi amiga. Me molestó tanto que ya no di una sola entrevista después de eso. Ya no quería trabajar, me fui a mi casa de Mérida y no salí ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni en Año Nuevo. Fueron dos meses en una depresión espantosa”, refirió la actriz.