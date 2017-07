Chiara Pinasco reapareció en “TEC” y presume su figura tras convertirse en madre

¡Simplemente regia! A casi un mes de convertirse en madre, Chiara Pinasco reapareció conduciendo “TEC” y, dejó impresionado a más de uno luego que luciera una figura esbelta.

Chiara Pinasco apareció en televisión nacional luciendo un ceñido vestido color crema que dejó al descubierto sus envidiables curvas.

“Bienvenidos a TEC. Estoy de vuelta después de mi descanso de maternidad. Muchísimas gracias a toda la gente por todo el cariño que me han mostrado en redes sociales y por mi hijita Ella que está en casa descansando, durmiendo y comiendo. Y gracias Bruni por reemplazarme todas estas semanas”, dijo Chiara Pinasco en su programa de regreso este domingo 23 de julio.

Como se recuerda, la hermana de Bruno Pinasco dio la noticia de su embarazo a inicios de junio del 2017.

“En verano, aparentemente me he comido unas pepitas de sandía y se me han quedado acá, creciendo (risas) Mentira, tengo una noticia espectacular que darles: estoy pasando por un momento feliz porque la familia de Cinescatec crece y crece”, comentó.