Chiara Pinasco: así anunció que está embarazada ¡Felicidades!

Chiara Pinasco, la hermana menor de Bruno Pinasco, reveló que se encuentra en la dulce espera, la presentadora de televisión manifestó sentirse muy feliz de vivir esta nueva experiencia en su vida.

“Lo que pasa es que en el verano parece que me he comido un par de pepitas de sandía y se me han quedado acá (su abdomen) Tengo una noticia súper linda que darles. Estoy pasando por un momento espectacular y feliz porque la familia de CinescaTec crece, crece y crece. Así que muy pronto habrá una baby TEC en el estudio”, dijo muy emocionada Chiara Pinasco al inicio de su programa.

Chiara manifestó que no tuvo ningún riesgo en su embarazo, pero algunos días no podía levantarse de la cama, motivo por el cual se ausentó varias veces en el programa.

“Es por esto que me he ausentado muchas veces del programa. Discúlpenme. Si bien he tenido un embarazo espectacular, sin complicaciones, súper sano, súper feliz, a veces no quería que me pare de la cama”, dijo Chiara Pinasco.

Como se recuerda, la hija de Luis Ángel Pinasco y Sonia Oquendo se casó con Carlos Sotomayor el 16 de Enero de 2016.