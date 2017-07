Chabelita Pantoja: "Le tengo cariño a Perú pero no lo considero mi país"

Chabelita Pantoja, hija de la cantante Isabel Pantoja, llegó al Perú junto a su esposo para hacer turismo. La joven aprovechó su visita para aceptar una invitación del programa Cuéntamelo todo, donde habló de lo que significa el Perú para ella.

“Perú me han acogido muy bien, me gusta. Vine a conocer un poco más, la cultura, la gente”, indicó la joven de 21 años, quien aclaró una frase suya que fue criticada: que no siente nada por Perú.

“Hay algo que quiero aclarar, se malinterpretó lo que dije, no podía sentir nada por un lugar que no conozco, vengo por segunda vez y me gustó. Le tengo cariño especial a Perú”, explicó Chabelita, sin embargo, remarcó que aunque “tengo amigos y le he agarrado cariño, no lo considero mi país porque me fui muy pequeña, lo único que yo conozco es España”.

Chabelita Pantoja resaltó que su madre se sorprendió mucho cuando supo que ella estaría en Perú, pues le hubiera gustado venir también, para “protegerla” de la prensa. Asimismo, indicó que ser hija de Isabel Pantoja tiene sus pro y sus contra.

“Estoy muy orgullosa de mi apellido, pero la gente a veces cree que tiene el derecho de juzgarte. En mi familia se han vivido situaciones muy complicadas, como todos, la diferencia es que mi familia es pública. Yo soy muy independiente, muchas veces se ha dicho que estoy separada de mi madre. Ser más liberal e independiente, no significa nada”, dijo en el programa Cuéntamelo todo, de ATV.

Chabelita contó que a sus 17 años quedo embarazada y al poco tiempo de separarse del padre de su hija, se enteró que su mamá ingresaría a prisión, esto le chocó mucho, pero logro superarlo.

Además, descartó el rumor de que su visita al Perú se deba a que vaya a conocer a su madre biológica. “Yo quiero aclarar aquí y ya aclaré en España, la única madre que yo conozco se llama Maria Isabel Pantoja Martín. Para mí, mi madre es Isabel y estoy orgullosa de ella”, concluyó.