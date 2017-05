César Távara le hace tierno regalo a su bailarina y ella reaccionó así

César Távara apareció en la pista de baile de El Gran Show para confirmar que tiene enamorada y aclarar que la relación que mantiene con su bailarina es solo de amical.

Y para disculparse con Yamila por los malos entendidos que surgieron al ser vinculados sentimentalmente le obsequió un peluche, un ramo de rosas y una tarjeta, con una dedicatoria íntima.

Cuando llegó el momento de Yamila, esta no dudó en reafirmar lo dicho por el primo de Jefferson Farfán asimismo, recalcó que no busca involucrarse en ‘cosas feas’.

“Yo quiero aclarar cosas. Gracias y qué lindo que hayas hecho esto. Ante que esto yo vengo a cumplir trabajo acá. Pero las cosas hay que conversarlas bien. Yo creo que algunas cosas se entendieron mal, yo no me quiero meter ni involucrar en cosas feas porque no es mi estilo, yo quiero estar tranquila. Y gracias por el regalo, sabes que te quiero muchísimo”, dijo Yamila a César Távara.