Carolina Cano sobre 'Av. Larco': "antes de ver la película ya la están criticando"

Tras las distintas críticas de Av. Larco en redes sociales, la actriz Carolina Cano se pronunció al respecto y pidió ver la película peruana antes de lanzar un prejuicio.

“Se está hablando mucho de la película y los invito a todos a que vayan a verla porque vale la pena y lo digo porque hay mucho prejuicio. Antes de ver la película ya la están criticando por el simple hecho de ser un musical. La cinta tiene temas muy importantes como el terrorismo y otros temas como la homosexualidad y el racismo”, declaró Carolina Cano para Peru.com durante el lanzamiento de la novena edición de la Maratón Lima 42K de Adidas.

“Es importante verla para tener una opinión personal y no dejarse llevar porque es un ‘musical light’ porque no lo es. ‘Av. Larco’ es una película bien hecha y puede gustarse como no. Sin embargo, la cinta tiene un tema que a todos nos une porque se trata de nuestro pasado, de nuestra identidad y de nuestro Perú”, sentenció.

Además, Carolina Cano fue enfática al calificar a la cinta nacional como un homenaje al Perú. “La película es un homenaje a las personas que lucharon tanto en contra del terrorismo para llegar a cumplir sus sueños…creo que es importante tener una opinión personal porque he leído muchas cosas en el Facebook y ‘Av. Larco’ es el rock que nos identifica como peruanos y mucho más que eso”, aclaró.

Por otro lado, Carolina Cano nos adelantó algunos detalles de la nueva producción que grabará para América TV bajo la dirección de Michelle Alexander, donde compartirá roles con la actriz María Grazia Gamarra.

“Estoy en un proyecto maravilloso que me genera mucha ilusión. Es una nueva telenovela de la cual no puedo hablar mucho, pero puedo decir que voy a estar con Maria Grazia Gamarra, con quien ya he trabajo en ‘Av. Larco’ también. Así que me llevo super bien con ella y por eso me ilusiona un montón hacer de hermanas (en la novela). Ya estamos a puertas de arrancar con las grabaciones”, dijo la actriz nacional que viene cosechando éxitos en televisión, cine y teatro.

Carolina Cano brindó estas declaraciones durante el lanzamiento de la novena edición de la Maratón Lima 42K de Adidas que se realizará el domingo 21 de mayo y las inscripciones se pueden llevar a cabo AQUÍ hasta el 7 de mayo.

