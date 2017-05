Carlos Zambrano: le preguntan por Rosángela Espinoza y reacciona así

Carlos Zambrano apadrinó el nuevo negocio de su amigo Zumba y como era de esperarse la prensa televisiva llegó al evento para robarle algunas declaraciones sobre los rumores que inició Rosángela Espinoza, quien aseguró que el futbolista la quería conocer.

“De ese tema prefiero mantenerme al margen porque yo no pertenezco al mundo de la farándula, prefiero estar de lado. No voy a decir nada, mentir o afirmar genera más polémica”, señaló Carlos Zambrano a las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, el futbolista aseguró que no tienen ningún interés en ingresar a algún reality de competencia. “Para nada, no necesito de eso”, dijo Carlos Zambrano, quien se encuentra de vacaciones luego de una temporada en el fútbol ruso.

Por su parte, Rosángela Espinoza jura que Carlos Zambrano estuvo interesado en conocerla. “La verdad es que si te enseño el Whatsapp vas a ver cual es la situación verdadera. No solo Carlos quiso conocerme, también hay otra persona que quiso conocerme. Yo no tengo la intención de conocer a alguno de ellos y tampoco creo que ellos la tengan conmigo y la verdad es que no me interesa porque estoy tranquila”, dijo la ‘chica selfie’.