¿Carlos Vílchez estará en la película de 'la paisana Jacinta'?

Carlos Vílchez, amigo cercano de Jorge Benavides, confesó que aún no sabe si estará dentro del elenco de la película inspirada en ‘la paisana Jacinta’. Recordemos que el cómico que da vida a la ‘Carlota’ perteneció al elenco de “JB noticias”, “El especial del humor” y “JB en Willax”, programas en los que su personaje interactuaba con la paisana.

“Jorge no me ha llamado, tendríamos que conversar y saber si estoy en sus planes, tal vez vaya a darle un giro a la historia y no me tome en cuenta; no lo sé. Pero me encantaría trabajar en la película”, señaló Carlos Vílchez al diario “Ojo”.

Asimismo, el reconocido cómico confesó el motivo por que decidió irse a América TV. “Me costó mucho dejar a JB, pero yo quería un cambio. Por eso cuando hablé con Mariana Ramírez del Villar (productora de ‘En boca de todos’) le dije que no tenía problemas en venir al programa”, finalizó.