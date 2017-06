Carlos 'Tomate' Barraza le pide perdón a su esposa en vivo y se reconcilian

Carlos ‘Tomate’ Barraza decidió presentarse en Tengo algo que decirte para sorprender a su esposa Vanessa López, luego que hace casi un mes anunciaron su separación.

‘Tomate’ Barraza aclaró que ninguno de los dos había cometido infidelidad y que si terminaron fue por problemas de comunicación.

“No hay villanos en esta historia. Fue falta de incompatibilidad por momentos, de comunicación… esas cosas que no debieron pasar hoy para mí no existen. Fallé descuidando a mi familia, a mi esposa. Sigo amándola y quiero estar con ella”, mencionó el panelista de Espectáculos.

“Si no nos hubiera pasado lo que nos pasó, no seríamos el matrimonio que somos ahora. Te tengo que decir que te amo, que el pasado para mí no existe. Solo quiero fortalecer este matrimonio (…) Si te tengo que pedir perdón siete veces, siete veces te las voy a pedir. Perdóname una vez más, te amo y sigamos juntos para adelante”, le dijo Tomate a su esposa, quien ya se encontraba en el set.

Vanessa López aceptó las disculpas de su esposo y se deshizo en elogios para el también cantante. “Él sabe lo mucho que lo amo. Cometimos muchos errores, pero aquí estamos. Son 7 años que nos conocemos (…) Carlos es un toque inmaduro, pero es muy bueno, generoso”, sostuvo.

Pero esa no fue toda la sorpresa que recibió Vanessa López. Y es que apareció un doctor que se comprometió a ayudarla en el proceso de fertilización para así quedar embarazada.