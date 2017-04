Carlos Galdós rompió diarios que informaban sobre Mario y Korina ¡Perdió el control!

El extrovertido conductor de radio, Carlos Galdós, durante su programa en vivo, leía los diarios nacionales y no toleró que en las portadas de estos se mencionara el polémico caso en el que están envueltos Mario Hart y Korina Rivadeneira tras su matrimonio.

Para demostrar su fastidio no tuvo mejor idea que romper los periódicos y dijo: “¡Siguen hablando del tema Korina y Mario Hart! ¿Saben qué? Ya está. Rompo el diario. Me llegó. No quiero hablar más de estos temas. Voy a romper todos los diarios (…) Me reventaron. Ya está, chicos. Basta ya. Paren la mano”, dijo Galdós esta mañana.

Recordemos que el pasado jueves 27 de abril, la alcaldesa de Huaral manifestó que la boda civil de Mario Hart y Korina Rivadeneira tuvo algunas irregularidades que debieron impedir se celebre esta ceremonia. Incluso, se ha ordenado al procurador público que pida al Ministerio Público investigue el caso y denuncie a los responsables. ¿Qué ocurrirá con la pareja?

