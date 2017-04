Carlos Cacho llamó 'huachafa' a Andrea San Martín ¿Por qué?

El polémico maquillador y jurado del reality de baile El Gran Show, Carlos Cacho, no dudó en opinar sobre las lágrimas que derramó Andrea San Martín al contar en un programa de espectáculos que se había sentido ninguneada por Gisela Valcárcel.

Carlos Cacho calificó de huachafa a la modelo y dijo que hizo una telenovela de lo sucedido en la noche de estreno del reality de baile conducido por la popular ‘señito’.

“Yo me maté de la risa, me pareció desatinado lo de Andrea, de mal gusto. Además, reaccionó un poco tarde, dos días después cuando le empezaron a preguntar del tema. Quién le ha dicho que el programa es para hacer sus menciones. Ella me cae muy bien, la conozco cuando estaba con mi amigo Deyvis. Es simpatiquísima, pero se equivocó, se desesperó”, sostuvo en una entrevista con el diario El Popular.

Asimismo, el maquillador consideró que Gisela Valcárcel no humilló a la ‘ojiverde’, por el contrario, le dio el espacio para que promocione su canal. “No la humilló, ¡por favor!, no seamos huachafos. Andrea promocionó su canal y Gisela le respondió del mismo grosor. Después la rubia retomó la conversación. Dicen que les pareció fuerte pero a mí no”, contó.

